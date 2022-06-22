Романчук с национальным рекордом завоевал "бронзу" чемпионата мира в Будапеште

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште не прошел без наград для украинцев. Михаил Романчук поднялся на третье место пьедестала.

На этот раз медаль получила не синхронистка

Двухкратный призер Олимпиады в Токио стал третьим на дистанции 800 метров вольным стилем. Михаил Романчук преодолел это расстояние со временем 7:40.05, пишет 24 канал.

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25-летний пловец из Украины побил личный национальный рекорд. Скорее его были только соперники из США и Германии – Робби Финк, ставший победителем заплыва, и Флориан Велльброк.

Тройка призеров

Робби Финк (США) – 7:39.36 Флориан Велльброк (Германия) – 7:39.63 Михаил Романчук (Украина) – 7:40.05



​Романчук получил "бронзу" ЧМ-2022 / Фото из инстаграмма украинского пловца

Напомним, что украинец с лучшим результатом квалифицировался в финал на 800 метров вольным стилем. Романчук одолел эту дистанцию ​​с итоговым результатом 7:44,75. Как видим, Михаил улучшил это время на четыре секунды.

На прошлых чемпионатах мира Романчук получил две серебряные награды на дистанции 1500 м свободным стилем (в 2017 году в Будапеште и в 2019-м в Квандже).