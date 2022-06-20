Синхронистки переработали программу за несколько месяцев до турнира

В медальной копилке Украины могла быть еще одна награда. Однако украинки были вынуждены отказаться от одного из групповых выступлений, где также были претендентками на награды и даже на победу.

До слова Сестри Алексіїви здобули "срібло" на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Угорщині

В воскресенье, 19 июня, украинская команда не выступила в квалификации соревнований технических групп.

Это была та самая программа, которая первоначально ставилась под музыку русского композитора Петра Чайковского. Но буквально за несколько месяцев до чемпионата мира-2022 главная тренер нашей сборной Светлана Саидова рискнула и поменяла программу бронзовых призерок Олимпиады-2020, чтобы не прославлять оккупантов.

У меня была техническая программа под "Лебединое озеро" Чайковского. Но в связи с тем, что эти мутанты ворвались в нашу страну, я обо всем русском даже слышать не хочу, даже если это Чайковское и мировое достояние. Куда прославлять оккупантов?

– сказала тренер.

Наставница нашла другую музыку, под которую и совершила новую программу, которую в последнее время отрабатывали девушки, среди которых много новеньких. Ведь после ОИ-2020 сразу пять опытных спортсменок закончили карьеру.

Перед стартом в Будапеште Светлана Саидова решила, что постановка не совершенна, поскольку украинкам пришлось сняться с чемпионата мира в этом виде.

"Обычно в синхронном плавании программа минимум год отрабатывается. За два месяца это практически невозможно. Но ничего. Успеем – будем выступать, нет – значит просто сниму эту программу. И все", – отметила наставница.

Награды украинок на ЧМ-2022 по водным видам спорта