Зозуля остается в Испании: экс-нападающий сборной Украины официально нашел новый клуб
Источник:твитер Фуэнлабрады
Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля все же нашел новый клуб. В сезоне-2021/2022 Зозуля продолжит выступать в Испании.
Зозуля будет играть в Сегунде
31-летний нападающий стал игроком испанской Фуэнлабрады. Команда выступает во втором по силе чемпионате Испании – Сегунде.
Достойно внимания Официально: Роман Яремчук – игрок Бенфики
Зозуля заключил с испанским клубом контракт на 2 года. Соглашение также предусматривает возможность продления сотрудничества еще на год.
Зозуля перешел в Фуэнлабраду в статусе свободного агента. После сезона 2020/21 он покинул Альбасете, ведь стороны решили не продлевать контракт.
В Альбасете Зозуля провел 4 года.
Украинец мог перейти в испанский Алькоркон или португальский Эшторил. Но против его трансфера выступили фанаты.
Фанатские сообщества обвинили Зозули в фашизме из-за поддержки украинских добровольческих батальонов. В защиту Романа стало посольство Украины в Испании, которое выразило поддержку футболисту.
К теме Испанские болельщики вновь выступили против трансфера Зозули, в дело вмешалось посольство
- Прошлый сезон Фуэнлабрада завершила на 11 позиции Сегунды. Новый чемпионат в дивизионе начнется 15 августа.