31-летний нападающий стал игроком испанской Фуэнлабрады. Команда выступает во втором по силе чемпионате Испании – Сегунде.

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Зозуля заключил с испанским клубом контракт на 2 года. Соглашение также предусматривает возможность продления сотрудничества еще на год.

Зозуля перешел в Фуэнлабраду в статусе свободного агента. После сезона 2020/21 он покинул Альбасете, ведь стороны решили не продлевать контракт.

В Альбасете Зозуля провел 4 года.

Украинец мог перейти в испанский Алькоркон или португальский Эшторил. Но против его трансфера выступили фанаты.

Фанатские сообщества обвинили Зозули в фашизме из-за поддержки украинских добровольческих батальонов. В защиту Романа стало посольство Украины в Испании, которое выразило поддержку футболисту.