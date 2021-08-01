Зозуля будет играть в Сегунде
31-летний нападающий стал игроком испанской Фуэнлабрады. Команда выступает во втором по силе чемпионате Испании – Сегунде.
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Зозуля заключил с испанским клубом контракт на 2 года. Соглашение также предусматривает возможность продления сотрудничества еще на год.
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- Прошлый сезон Фуэнлабрада завершила на 11 позиции Сегунды. Новый чемпионат в дивизионе начнется 15 августа.