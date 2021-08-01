Зозуля гратиме в Сегунді
31-річний нападник став гравцем іспанської Фуенлабради. Команда виступає у другому за силою чемпіонаті Іспанії – Сегунді.
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Зозуля уклав з іспанським клубом контракт на 2 роки. Угода також передбачає можливість продовження співпраці ще на рік.
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- Минулий сезон Фуенлабрада завершила на 11 позиції Сегунди. Новий чемпіонат у дивізіоні розпочнеться 15 серпня.