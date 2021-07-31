Испанские фанаты снова за свое

Болельщики пытаются сорвать трансфер футболист из Украины. Фанаты клуба раскритиковали Романа Зозулю в соцсетях, называя его "нацистом".

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Сторонники Эшторила выразили свое недовольство в соцсетях клуба.

"Наша футболка будет осквернена нацистом Зозулей! Стыдно!"

"Подписать нациста? Какой стыд!"

"Подписывать неонацистов? Это позор!"

Похоже, эти оскорбления прочитало руководство команды, которое уже не спешит оформлять трансфер Зозули. Об этом сообщает местное издание Record. В клубе ждут разрешения этой ситуации.

Зозуля – свободный агент, поэтому португальцам достанется бесплатно. Его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро (по данным Transfermarkt). В сезоне-2020/2021 нападающий отыграл за Альбасете 37 матчей, в которых забил 2 гола и отдал один ассист.

Почему Зозулю называют "нацистом"