О сумме перехода из бельгийского Гента информации нет. Ранее сообщалось, что "Орлы" заплатят около 15 миллионов евро.

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Предстоящий сезон Бенфика начнет матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского Спартака. Игра пройдет четвертого августа.

Что известно о карьере Яремчука

Последние четыре года карьеры Яремчук провел в бельгийском Генте, в котором стал одним из лучших бомбардиров в истории клуба, а также поднял свою трансферную стоимость с 800 тысяч до 17,5 миллионов евро по данным Transfermarkt.

Подытоживая карьеру Яремчука в Генте, стоит выделить его статистику – 61 гол, 18 ассистов в 152 матчах.

После трансфера Яремчука в Бенфику, и Пластуна в Лудогорец, единственным украинцем в составе Гента остается Роман Безус.