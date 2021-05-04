Роман Санжар підписав контракт з Олімпіком на два роки. В його тренерський штаб увійшли Дмитро Гришко та Яя Туре (асистенти тренера), Олексій Змієвський (тренер з фізпідготовки) та Станіслав Тищенко (тренер воротарів).

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Чому Олімпік вирішив змінити тренера

Роман Санжар на цій посаді замінив Юрія Калітвінцева, який подав у відставку 3 травня.

Сталося це після того, як команда зазнала розгромної поразки від Інгульця.

Сам Калітвінцев лише на початку 2021 року очолив Олімпік. І під його керівництвом команда провела десять матчів в УПЛ, в яких здобула лише одну перемогу. Ще вісім матчів закінчилися поразкою донеччан.

Через це Олімпік опустився на передостаннє місце в турнірній таблиці. І за два тури до кінця чемпіонату є серед претендентів на виліт в Першу лігу.

Роман Санжар та Олімпік

Роман Санжар протягом восьми років був гравцем Олімпіка. І капітаном команди.

У грудні 2012 року він оголосив про закінчення кар'єри футболіста. 17 квітня 2013 року він став виконуючим обов'язків головного тренера команди. 1 червня 2013 року він став тренером команди на постійній основі.

У свій перший повноцінний сезон він виграв з командою Першу лігу та вивів Олімпік в УПЛ. З цього часу Олімпік не вилітав з елітного дивізіону.

У сезоні 2014/2015 Олімпік під керівництвом Санжара дійшов до півфіналу Кубка України. А за підсумками сезону 2016/2017 – пробитися в єврокубки.

3 жовтня 2018 року Санжар подав у відставку.

Під керівництвом Санжар команда провела 177 матчів, здобувши 61 перемогу, 47 раз зігравши внічию, і 69 разів поступившись супернику.

Окрім Олімпіка, Санжар очолював і львівські Карпати. Він став головним тренером команди у вересні 2019 року. Але влітку 2020 року покинув львівський клуб, який був змушений опуститися у Другу лігу.