О ампутацию обеих стоп Роману Костомарову стало известно 7 февраля. Хотя в больницу россиянин попал еще в начале января.

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При этом после госпитализации его сразу же ввели в состояние медикаментозной комы. У него была пневмония, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем его перевели в другую больницу, где подключили к аппарату экстрапоральной мембранной оксигенации. Только через две недели его отключили от этого аппарата. Хотя у него был сепсис и проблемы с кровообращением.

Но лечение не дало результата. Так что хирургам пришлось осуществить ампутацию обеих стоп через гангрену. И есть возможность того, что и части рук фигуристу тоже ампутируют.

Оказалось, что до такого состояния российский спортсмен довел себя сам. Он болел в течение недели до госпитализации. Но отказывался от лечения. В то же время продолжал выступать на открытых площадках. А также прыгать в прорубь. Хотя у него уже тогда была температура 38 градусов. Это и привело к ухудшению состояния.

Стоит отметить, что Роман Костомаров – олимпийский чемпион по танцам на льду в Турине-2006. Там его партнершей была Татьяна Навка, которая является супругой Дмитрия Пескова – пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина.

Сам Костомаров поддержал российское военное вторжение в Украину в феврале 2022 года. И в декабре 2022 года попал в список российских спортсменов, против которых Верховная Рада рекомендовала ввести санкции.