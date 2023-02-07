Пока Международный олимпийский комитет ищет "хороших россиян", которые могли бы выступить на Олимпиаде, бывшие участники Олимпийских игр из России активно поддерживают войну в Украине. Один из таких – Роман Костомаров, ставший олимпийским чемпионом по танцам на льду в Турине-2006. Тогда его партнершей была Татьяна Навка – жена спикера российского диктатора Владимира Путина.

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Когда российская армия начала вторжение в Украину в феврале 2022 года, Роман Костомаров не только поддержал ее в этом, но и "травил" тех россиян, которые выступали против. Ну и убеждал, что Россия ни на кого не напала.

Именно за это Костомаров попал в список тех лиц, относительно которых Верховная Рада предложила вести санкции в Украине. Всего таких 56 спортсменов.

А теперь сам Костомаров близок к тому, чтобы действительно превратиться в "хорошего россиянина", жалуются российские СМИ. 10 января стало известно, что он попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за пневмонии. Его ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату экстрапоральной мембранной оксигенации. Только через две недели его отключили от этого аппарата. Хотя у него был сепсис и проблемы с кровообращением.

Но на этом проблемы Костомарова не закончились. 3 февраля сообщили о том, что у фигуриста началась гангрена на пальцах ног. Врачам не удалось с этим справиться, так что хирургам пришлось ампутировать стопы обеих ног. Теперь же под угрозой находятся и руки спортсмены.

Костомаров и дальше находится в реанимации.