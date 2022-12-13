Международное спортивное сообщество активно налагает санкции на россиян из-за военного вторжения их страны в Украину. Спортсменов не допускают к соревнованиям, а команды дисквалифицируют по турнирам.

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Теперь же к санкциям присоединилась и Верховная Рада Украины. Она приняла постановление о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к спортсменам из Российской Федерации и другим государствам.

Тимощук и 55 россиян

В список попали 56 спортсменов, активно поддерживающих войну в Украине, оправдывают военное вторжение и геноцид украинцев. Среди них нашлось место и для гражданина Украины Анатолия Тимощука.

Экс-футболист сборной Украины уже более пяти лет работает ассистентом тренера Зенита и ни разу не осудил действия русской армии на территории его Родины.

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Санкции на десять лет

Также в этот список вошли следующие известные спортсмены:

Большунов Александр , лыжник

, лыжник Валиева Камила , фигуристка

, фигуристка Валуев Николай , боксер

, боксер Власов Роман , борец

, борец Емельяненко Александр , борец

, борец Карпов Анатолий , шахматист

, шахматист Карякин Сергей , шахматист

, шахматист Кравцов Эдуард , тренер сборной России по боксу

, тренер сборной России по боксу Евгений Плющенко , фигурист

, фигурист Роднина Ирина , фигуристка

, фигуристка Тарасов Дмитрий , футболист

, футболист Фетисов Вячеслав , хоккеист

, хоккеист Широков Роман , футболист

, футболист Ян Петр, борец

Срок действия санкций – 10 лет. Они предусматривают блокирование активов на территории Украины, ограничение торговых операций, а также применение запретов на въезд на территорию Украины и лишение государственных наград.