Про ампутацію обох стоп Роману Костомарову стало відомо 7 лютого. Хоча в лікарню росіянин потрапив ще на початку січня.

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При цьому після госпіталізації його одразу ввели в стан медикаментозної коми. В нього була пневмонія, тож його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Згодом його перевели в іншу лікарню, де підключили до апарату екстрапоральної мембранної оксигенації. Лише через два тижні його відключили від цього апарату. Хоча в нього був сепсис та проблеми з кровообігом.

Та лікування не дало результат. Тож хірургам довелося здійснити ампутацію обох стоп через гангрену. І є ймовірність того, що і частини рук фігуристу теж ампутують.

Виявилося. що до такого стану російський спортсмен довів себе сам. Він хворі протягом тижня до госпіталізації. Але відмовлявся від лікування. Натомість продовжував виступати на відкритих майданчиках. А також стрибати в ополонку. Хоча в нього вже тоді була температура за 38 градусів. Це і призвело до погіршення стану.

Варто відзначити, що Роман Костомаров – олімпійський чемпіон з танців на льоду в Турині-2006. Там його партнеркою була Тетяна Навка, яка є дружиною Дмітрія Пєскова, який є речником російського диктатора Владіміра Путіна.

Сам Костомаров підтримав російське військове вторгнення до України в лютому 2022 року. І в грудні 2022 року потрапив до списку російських спортсменів, проти яких Верховна Рада України рекомендувала ввести санкції.