Российские пропагандисты круглосуточно зомбируют собственный народ. Впрочем, есть методы, как противодействовать враждебной информации.

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Святая вода от пропаганды

Об одном из таких способов рассказал чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик. По словам боксера, лучше вообще не смотреть российские новости, но если увидел, то есть один чудодейственный метод.

Не смотреть российские новости вообще. А если увидел, то обязательно надо окропить себя святой водой,

– поделился секретом Усик.

Напомним, недавно Александр Усик обратился к президенту МОК Томасу Баху. Непобежденный боксер напомнил уважаемому чиновнику преступления российской армии против народа Украины. Кроме того, Александр посоветовал Баху не возвращать к международным соревнованиям спортсменов из государств агрессоров.

Напомним, что поединок между Усиком и Фьюри до сих пор официально не объявлен. По последней информации, поединок двух супертяжей состоится 29 апреля в Саудовской Аравии или Великобритании.