Допоки Міжнародний олімпійський комітет шукає "хороших росіян", які могли б виступити на Олімпіаді, колишні учасники Олімпійських ігор з Росії активно підтримують війну в Україні. Один з таких – Роман Костомаров, який став олімпійським чемпіоном в танцях на льоду в Турині-2006. Тоді його партнеркою була Тетяна Навка – дружина речника російського диктатора Владіміра Путіна.

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Коли російська армія почала вторгнення в лютому 2022 року, Роман Костомаров не лише підтримав її в цьому, але й цькував тих росіян, які виступали проти. Ну і переконував, що Росія ні на кого не напала.

Саме за це Костомаров потрапив до переліку тих осіб, щодо яких Верховна Рада запропонувала вести санкції в Україні. Загалом таких аж 56 спортсменів.

А тепер сам Костомаров близький до того, щоб і справді перетворитися на "хорошого росіянина", бідкаються російські ЗМІ. 10 січня стало відомо, що він потрапив в реанімацію у важкому стані через пневмонію. Його ввели у стан медикаментозної коми та підключили до апарату екстрапоральної мембранної оксигенації. Лише через два тижні його відключили від цього апарату. Хоча в нього був сепсис та проблеми з кровообігом.

Але на цьому проблеми для Костомарова не закінчилися. 3 лютого повідомили про те, що у фігуриста розпочалася гангрена на пальцях ніг. Лікарям не вдалося з цим справитися, тож хірургам довелося ампутувати стопи обох ніг. А тепер під загрозою перебувають і руки спортсмени.

Костомаров і надалі перебуває в реанімації.