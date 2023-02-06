Президент МОК Томас Бах является одним из самых больших поклонников возвращение россиян и белорусов в международные соревнования. По его убеждению, войну не обязательно завершать, главное, чтобы на Олимпиаде были представители государств-террористов.

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Усик: Российская армия убивает спортсменов и тренеров

Против таких недальновидных намерений выступил обладатель чемпионских поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик. В своем Instagram боксер записал видео, в котором напомнил уважаемому президенту МОК преступления российских захватчиков на территории Украины.

"Господин Бах, хочу обратиться именно к вам. Я украинский спортсмен, олимпийский чемпион 2012 года по боксу, действующий чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

Вы хотите разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях. Российская армия пришла на нашу землю, убивает мирное население, убивает спортсменов и тренеров, разрушает спортивные площадки и залы.

Награды, которые будут завоевывать российские спортсмены на международных соревнованиях, это награды будут крови, смерти и слез.

Вам я хочу пожелать мирного неба, здоровья и радости", – сказал Усик.

Видеообращение Усика к Баху

Кстати говоря Украина готова бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если там появятся спортсмены из России и Беларуси. Более того, ультиматум МОК готовы выразить 40 государств мира, которые присоединятся к бойкоту Олимпиады. Поэтому Томасу Баху необходимо принять взвешенное решение, ведь в противном случае Игры-2024 могут быть сорваны.