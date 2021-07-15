Яремчук согласовал контракт с Бенфикой

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук близок к смене клубной прописки. Футболист бельгийского Гента может перейти в португальскую Бенфику.

Трансфер в Бенфику не зависит от Яремчука

Как сообщает "Команда №1" со ссылкой на Voetbal24, 25-летний украинец согласовал с португальским клубом финансовые условия контракта.

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Ранее бельгийское издание информировало, что Роман согласился на переезд в Португалию.

Сейчас трансфер в Бенфику не зависит от Романа, так как португальский клуб должен договориться с Гентом.

Сообщается, что диалог между клубами продолжается, но никакого "серьезного прорыва" не произошло.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает украинского нападающего в 15 миллионов евро. Его контракт с Гентом действует до конца июня 2025 года.

Гент стремится продать Яремчука подороже. Бельгийцы якобы отказались отпустить Романа в Милан, который предлагал 15 миллионов евро. Бельгийцы хотят получила за Романа 20 миллионов евро.