Трансфер у Бенфіку не залежить від Яремчука

Як повідомляє "Команда №1" з посиланням на Voetbal24, 25-річний українець узгодив з португальським клубом фінансові умови контракту.

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Раніше бельгійське видання інформувало, що Роман погодився на переїзд у Португалію.

Наразі трансфер у Бенфіку не залежить від Романа, адже португальський клуб має домовитися з Гентом.

Повідомляється, що діалог між клубами триває, але ніякого "серйозного прориву" не сталося.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює українського нападника у 15 мільйонів євро. Його контракт з Гентом чинний до кінця червня 2025 року.

Гент прагне продати Яремчука дорожче. Бельгійці начебто відмовилися відпустити Романа у Мілан, який пропонував 15 мільйонів євро. Гент хоче отримати за Романа 20 мільйонів євро.