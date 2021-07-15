Трансфер в Бенфику не зависит от Яремчука
Как сообщает "Команда №1" со ссылкой на Voetbal24, 25-летний украинец согласовал с португальским клубом финансовые условия контракта.
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Ранее бельгийское издание информировало, что Роман согласился на переезд в Португалию.
Сейчас трансфер в Бенфику не зависит от Романа, так как португальский клуб должен договориться с Гентом.
Сообщается, что диалог между клубами продолжается, но никакого "серьезного прорыва" не произошло.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает украинского нападающего в 15 миллионов евро. Его контракт с Гентом действует до конца июня 2025 года.
Гент стремится продать Яремчука подороже. Бельгийцы якобы отказались отпустить Романа в Милан, который предлагал 15 миллионов евро. Бельгийцы хотят получила за Романа 20 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Яремчук сыграл 43 матча за Гент во всех турнирах. В его активе 23 гола 8 результативных передач.