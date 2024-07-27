Во время летнего межсезонья Романом Яремчуком активно интересовался Трабзонспор. Однако украинский форвард отказался от переезда в турецкий чемпионат.

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Украинский дуэт в Брентфорде

По информации источника, Яремчук может оказаться в английском Брентфорде. "Пчелы" готовы взять форварда в аренду на один сезон без права выкупа.

Напомним, что за Брентфорд уже играет украинец Егор Ярмолюк. Полузащитник в прошлом сезоне дебютировал в английской Премьер-лиге.

Справка. Роман Яремчук имеет действующий контракт с бельгийским Брюгге до конца июня 2026 года. Сейчас рыночная стоимость форварда по данным Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о других вариантах продолжения карьеры для Яремчука. В услугах 28-летнего форварда заинтересованы итальянская Болонья, французский Брест, а также мадридский Атлетико.

Сам нападающий планировал остаться в Валенсии, но "летучие мыши" пока не имеют средств для выкупа трансфера. В прошлом сезоне Роман сыграл за испанский клуб 29 матчей, в которых забил 4 гола.