Скорее всего "красно-синих" покинет один из лидеров команды форвард Джошуа Зиркзе. Клуб к этому готовится и рассматривает различные варианты на замену немцу.

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Шорт-лист Болоньи

Главным претендентом на место Зиркзе является Фотис Иоаннидис из Панатинаикоса, но этот трансфер может быть неподъемным для итальянского клуба. Также в команде рассматривают других игроков: Армандо Броя, Жорж Микаутадзе и Роман Яремчук.

Итальянцам понравилась игра украинца на Евро-2024, они даже отправляли скаутов следить за Яремчуком. Также сообщают, что Болонья готова поспорить с французским Брестом, который тоже интересуется украинским нападающим.

К слову. Права на Романа Яремчука принадлежат Брюгге к которому он присоединился в августе 2022 года. Контракт игрока с бельгийским клубом рассчитан на 4 года.

Яремчук в форме