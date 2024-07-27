Під час літнього міжсезоння Романом Яремчуком активно цікавився Трабзонспор. Однак український форвард відмовився від переїзду в турецький чемпіонат.

До теми Брюгге без українця: бельгійці не взяли Яремчука на збори

Український дует у Брентфорді

За інформацією джерела, Яремчук може опинитися в англійському Брентфорді. "Бджоли" готові взяти форварда в оренду на один сезон без права викупу.

Нагадаємо, що за Брентфорд вже грає українець Єгор Ярмолюк. Півзахисник в минулому сезоні дебютував в англійській Прем'єр-лізі.

Довідка. Роман Яремчук має чинний контракт з бельгійським Брюгге до кінця червня 2026 року. Наразі ринкова вартість форварда за даними Transfermarkt становить 3,5 мільйона євро.

Раніше повідомлялося про інші варіанти продовження кар'єри для Яремчука. У послугах 28-річного форварда зацікавлені італійська Болонья, французький Брест, а також мадридський Атлетіко.

Сам нападник планував залишитися у Валенсії, але "кажани" наразі не мають коштів для викупу трансферу. У минулому сезоні Роман відіграв за іспанський клуб 29 матчів, у яких забив 4 голи.