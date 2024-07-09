Главный тренер бельгийской команды Ники Гаен взял с собой 31 футболиста. В списке не нашлось места для Романа Яремчука, следует из этого, что клуб не рассчитывает на услуги украинского игрока.

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Будущее Романа Яремчука

Украинец имел хорошее предложение от Трабзонспора. Турецкий клуб сделал предложение Брюгге в размере 8 миллионов евро, эта сумма полностью удовлетворила аппетиты бельгийцев в отношении нападающего. Сам же игрок отказался от переезда в Турцию.

Контракт Яремчука с Брюгге действует до лета 2026 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Романа оценивается в 3,5 миллиона евро. Украинский нападающий перешел в 2022 году из Бенфики в Брюгге за рекордные для команды 17 миллионов евро.

К слову. Роман Яремчук сезон-2023/2024 провел на правах аренды в испанский Валенсий. В составе "летучих мышей" форвард сыграл 34 матча и забил 8 голов, один из них в ворота голкипера Реала Андрея Лунина.

Кроме, турецкого клуба подписать 28-летнего нападающего хочет итальянская Болонья и французский Брест. Последние двое пока конкретных предложений по игроку не давали, пока Трабзонспор продолжает бороться за Яремчука.