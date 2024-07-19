Роман Яремчук отказался от перехода в Трабзонспор. Клуб ждет конечный ответ от игрока, но турки уже начали искать альтернативу украинскому нападающему.

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Трабзонспор и Яремчук

Брюгге не против продать Романа в другую команду. В клубе не рассчитывают на услуги украинца в будущем. Бельгийцы достигли определенных договоренностей с турецким коллективом, но Роман отказался переезжать в Турцию.

Вместо Яремчука турки нацелились на игрока из АПЛ Пола Онуачу. "Черноморские штормы" намерены выкупить игрока, которого арендовали у Саутгемптона. Единственное, что "святые" хотят слишком много за нигерийца.

К слову. Прошлый сезон форвард Брюгге и сборной Украины Роман Яремчук провел в аренде у Валенсии. Форвард забил 8 голов за "летучих мышей" в 34 матчах. На Евро-2024 в составе сборной Украины Роман провел 3 матча и забил 1 гол.

Сообщают, что нападающий может остаться в Ла Лиге, но уже в другом клубе. Есть информация, что Атлетико Мадрид ведет переговоры по поводу трансфера Яремчука. "Матрасники" предлагают за украинца 12 миллионов евро.