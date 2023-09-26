Тренер "летучих мышей" Рубен Бараха отметил, что Роман Яремчук дебютирует уже в ближайшем матче команды. Валенсию ждет игра с Реал Сосьедадом.

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Украинский нападающий вслед за Анатолием Трубиным готовится дебютировать за свой новоиспеченный клуб. Молодой вратарь выждал своего шанса у Бенфики, проведя сначала "нейтральный" матч, впоследствии поединок, вызвавший волну хейта в его сторону, а позже игру, в которой Трубин закрыл роты всем тем, кто его не уважал. Яремчуку нужно начинать с последнего пункта.

Дело в том, что Роман провел довольно плохой отрезок времени в бельгийском Брюгге, поэтому ему нужно использовать как можно лучше свой малейший шанс у арендовавшей его Валенсии. Тренер "летучих мышей" отметил, что Яремчук рвется в бой, однако ему нужно было время на адаптацию, как у большинства и всем игрокам, недавно перебравшимся в иностранный чемпионат. Бараха убедил, что в следующем матче Ла Лиги болельщики смогут увидеть на футбольном поле Романа Яремчука.

Яремчук? Он очень хочет сыграть и, несомненно, получит свой шанс завтра против Реал Сосьедада. Мы все хотим его видеть. И если Яремчук не травмирован и тренируется с нами, это нормально и логично, что он уезжает в сборную Украины. Что ему сейчас нужно, так это немного стабильное игровое время. Посмотрим, будут ли эти две-три игры хорошими для него, чтобы получить больше минут,

– сказал Рубен Бараха.

Кстати говоря. В чемпионате Испании уже начал феериты другой украинский форвард Артем Довбик, который вместе с Виктором Цыганковым вывел каталонцев на лидирующие позиции в Ла Лиге.

Напомним, что Валенсия не выступает в этом сезоне ни в одном еврокубке, а в местном первенстве пока занимает 6-е место. Реал Сосьедад же представляет Испанию в Лиге чемпионов, а в Ла Лиге оказался на 8-м месте. И да, "бело-синие" это именно тот клуб, который приобрел недавно россиянина Арсена Захаряна.

Ближайшие матчи "летучих мышей"