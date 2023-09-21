Болельщики "орлов" остались под плохими впечатлениями после крайнего матча лиссабонского коллектива. В частности, больше всего досталось Анатолию Трубину, пишет 24 Канал.

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Проблемы молодого вратаря

После дебюта в чемпионате Португалии, талантливый вратарь провел свой первый поединок в Лиге чемпионов за Бенфику "Орлы" не лучшим образом стартовали в самом престижном клубном турнире, поскольку неожиданно уступили РБ из Зальцбурга со счетом 0:2. Трубин уже в начале встречи нечаянно "привез" пенальти в свои ворота, однако игрок австрийского коллектива его не реализовал, выстрелив выше.

Но вот позже "быки" все же получили очередную возможность пробить с одиннадцатиметровой отметки (после удаления защитника Бенфики), что принесло команде успех. Позже СБ из Зальцбурга отличился второй раз и закрыл вопрос во встрече. Трубин стал вторым худшим игроком "орлов" в поединке (5,9), который не смогли обойти болельщики, которые еще во время игры освистали украинца.

Фанаты в социальных сетях набросились на молодого голкипера, проклиная руководство клуба за то, что они продали Одиссеаса Влаходимоса в Ноттингем Форрест. Хотя были фаны, которые с пониманием отнеслись к игре Анатолия.

Комментарии болельщиков лиссабонцев: