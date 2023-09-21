Болельщики "орлов" остались под плохими впечатлениями после крайнего матча лиссабонского коллектива. В частности, больше всего досталось Анатолию Трубину, пишет 24 Канал.
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Проблемы молодого вратаря
После дебюта в чемпионате Португалии, талантливый вратарь провел свой первый поединок в Лиге чемпионов за Бенфику "Орлы" не лучшим образом стартовали в самом престижном клубном турнире, поскольку неожиданно уступили РБ из Зальцбурга со счетом 0:2. Трубин уже в начале встречи нечаянно "привез" пенальти в свои ворота, однако игрок австрийского коллектива его не реализовал, выстрелив выше.
Но вот позже "быки" все же получили очередную возможность пробить с одиннадцатиметровой отметки (после удаления защитника Бенфики), что принесло команде успех. Позже СБ из Зальцбурга отличился второй раз и закрыл вопрос во встрече. Трубин стал вторым худшим игроком "орлов" в поединке (5,9), который не смогли обойти болельщики, которые еще во время игры освистали украинца.
Фанаты в социальных сетях набросились на молодого голкипера, проклиная руководство клуба за то, что они продали Одиссеаса Влаходимоса в Ноттингем Форрест. Хотя были фаны, которые с пониманием отнеслись к игре Анатолия.
Комментарии болельщиков лиссабонцев:
- goncalo.gomes.718689: Поздравляю, Роджер Шмидт, (главный тренер Бенфики – 24 Канал), я думаю, что ты хорошо осознал продажи Влаходимоса, поскольку у нас теперь "безупречный" вратарь.
- bruno_garcia____: Трубин – это разочарование.
- dreamrunner : Трубин пока сделал 0 сейвов Несколько серьезных ошибок и уверенности.
- eaglerp : Шмидту не нужно было выпускать Трубина Он не успел познакомиться с коллективом. Разве Соареш (второй вратарь Бенфики – 24 Канал) был настолько плох, что не заслужил выйти в основе?
- gil.cesar: Анатолий Трубин, возвращайся туда, оттуда ты пришел, слабый подонок.
- bruno_costa: Трубин очень не уверен в себе.
- bernardo_quialheiro : Трубsное место в каком-то Жил Висенте Смешной менеджмент клуба.
- estupor: Трубин – Бог в воротах? Я не видел его игры за Шахтер, но этот матч…
- ed._02: Трубина на скамейку запасных, быстро!
- andreanatoliy : Зачем критиковать голкипера? Это только его вторая игра.
- vascoataide : Обижать – это легче всего. Давайте лучше поддержим.
- rodrigo__ : Кому пришла в голову свистеть в сторону Трубина во время игры, тот идиот.
- biaa : Болельщики, которые свистели на Трубина – заткнитесь, пожалуйста. Он сыграл не очень хорошо, но это была его первая игра в Лиге чемпионов, и свист – это меньше всего, что ему было нужно.