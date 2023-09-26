Тренер "кажанів" Рубен Бараха зазначив, що Роман Яремчук дебютує уже в найближчому матчі команди. На Валенсію чекає гра з Реал Сосьєдадом.

Варте уваги Отримав на горіхи від Зінченка: Ярмолюк розповів, яка порада від Олександра йому стала в нагоді

Головне, аби все вдалось

Український нападник вслід за Анатолієм Трубіним готується дебютувати за свій новоспечений клуб. Молодий воротар вичекав свого шансу у Бенфіці, провівши спершу "нейтральний" матч, згодом поєдинок, який викликав хвилю хейту в його сторону, а пізніше гру, в якій Трубін закрив роти усім тим, хто його не поважав. Яремчуку ж потрібно розпочинати з останнього пункту.

Діло в тому, що Роман провів досить поганий відрізок часу в бельгійському Брюгге, тому йому потрібно використовувати якнайкраще свій найменший шанс у Валенсії, котра орендувала його. Тренер "кажанів" зазначив, що Яремчук рветься до бою, проте йому потрібен був час на адаптацію, як в більшості і всім гравцям, які нещодавно перебрались до іноземного чемпіонату. Бараха переконав, що у наступному матчі Ла Ліги вболівальники зможуть побачити на футбольному полі Романа Яремчука.

Яремчук? Він дуже хоче зіграти і, безсумнівно, отримає свій шанс завтра проти Реал Сосьєдада. Ми всі хочемо його бачити. І якщо Яремчук не травмований і тренується з нами, це нормально і логічно, що він їде до збірної України. Що йому зараз потрібно, так це трохи стабільний ігровий час. Подивимося, чи будуть ці дві-три гри хорошими для нього, щоб отримати більше хвилин,

– сказав Рубен Бараха.

До речі. У чемпіонаті Іспанії уже почав феєрити інший український форвард Артем Довбик, який разом із Віктором Циганковим вивів каталонців на провідні позиції в Ла Лізі.

Нагадаємо, що Валенсія не виступає цього сезону в жодному єврокубку, а в місцевій першості наразі посідає 6-у сходинку. Реал Сосьєдад ж представляє Іспанію в Лізі чемпіонів, а у Ла Лізі наразі опинився на 8-у місці. І так, "біло-сині" це саме той клуб, який придбав нещодавно росіянина Арсена Захаряна.

Найближчі матчі "кажанів"