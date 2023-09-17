Анатолий Трубин дебютировал в составе португальской Бенфики. "Орлы" победили в матче, однако молодому голкиперу не удалось покинуть ворота "сухими". 24 Канал.
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Фортуна не сыграла в пользу украинца
Анатолий Трубин все же сыграл свой первый поединок за лесабощий коллектив. Произошло это в матче против Визелы в рамках 5-го тура элитного первенства. "Орлы" уже после первого тайма вели со счетом 0:2, полностью контролируя игру, а у Трубина вообще не было труда, однако во втором тайме оппоненты Бенфики все же решили подпортить статистику украинскому голкиперу.
На 70-й минуте встречи Визела смогла заработать пенальти, который рефери утвердил только просмотр системы VAR. Игрок "синие" Саму вызвался выйти на дуэль с Анатолием и одержал победу. Оппонент украинца уверенно реализовал свой момент, разведя Трубина и мяч по разным углам. Таким образом, молодой голкипер не только провел дебютный матч за Бенфику, но пропустил и свой дебютный гол. В итоге "орлы" все же одолели Визелу со счетом 1:2.
Анатолий Трубин на афише Бенфики / инстаграмм "орлов"
Видео пропущенного гола:
Стоит отметить, ранее сообщалось, что Трубин не станет "игроком" одного матча, а наоборот должен закрепиться в основе Бенфики, которую ожидает сложный цикл решающих матчей. Напомним, что один из конкурентов Анатолия Одиссеас Влаходимос покинул "орлов" в последний день трансферного окна, перейдя в Ноттингем Форест, а другой Саумель Соареш до матча с Визелой был первым выбором главного тренера лиссабонцев.
Ближайшие поединки Бенфики
- РБ Зальцбург – 20 сентября, Лига чемпионов
- Портимоненсе – 24 сентября, чемпионат Португалии
- Порту – 29 сентября, чемпионат Португалии
- Интер – 3 октября, Лига чемпионов
- Эшторил – 7 октября, чемпионат Португалии
- Реал Сосьедад – 24 октября, Лига чемпионов