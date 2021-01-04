Нападающий сборной Украины Роман Яремчук уже вскоре может пойти на повышение. Бельгийский Гент, где выступает Яремчук, готовится продать Романа в другой клуб.

Как сообщает ресурс voetbalnieuws.be со ссылкой на Het Nieuwsblad, Яремчук может больше не сыграть за Гент.

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Что известно о трансфере Яремчука

Украинский форвард получил прямую красную карточку на 22-й минуте матча 19-го тура чемпионата Бельгии против Кортрейка (0:1).

Сообщается, что эта встреча может стать последней для дисквалифицированного 25-летнего украинца за Гент. Бельгийский клуб готовится к уходу своего главного нападающего.

Отметим, что Яремчук еще летом 2020 года настаивал, чтобы Гент отпустил его в другой клуб. Однако руководство отказалось отпускать Романа.

Сейчас Гент хочет подписать нападающего и вингера за вырученные средства из трансфера Яремчука. Впрочем, это еще не окончательное решение.

Ранее сообщалось, что Яремчук может перейти в итальянскую Рому за 12 миллионов евро. В Европе открылось зимнее трансферное окно, поэтому вторую половину сезона Роман может провести уже в Италии.

Статистика Яремчука. В сзоне-2020/2021 Яремчук забил 11 мячей за Гент и 4 раза ассистировал партнерам по команде.