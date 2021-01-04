Нападник збірної України Роман Яремчук уже незабаром може піти на підвищення. Бельгійський Гент, де виступає Яремчук, готується продати Романа в інший клуб.

Як повідомляє ресурс voetbalnieuws.be з посиланням на Het Nieuwsblad, Яремчук може більше не зіграти за Гент.

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Що відомо про трансфер Яремчука

Український форвард отримав пряму червону картку на 22-й хвилині матчу 19-го туру чемпіонату Бельгії проти Кортрейка (0:1).

Повідомляється, що ця зустріч може стати останньою для дискваліфікованого 25-річного українця за Гент. Бельгійський клуб готується до відходу свого головного нападника.

Зазначимо, що Яремчук ще влітку 2020 року наполягав, щоб Гент відпустив його в інший клуб. Однак керівництво відмовилося відпускати Романа.

Наразі Гент хоче підписати нападника та вінгера за вторговані кошти з трансферу Яремчука. Втім, це ще не остаточне рішення.

Раніше повідомлялося, що Яремчук може перейти в італійську Рому за 12 мільйонів євро. У Європі відкрилося зимове трансферне вікно, тому другу половину сезону Роман може провести вже в Італії.

Статистика Яремчука. У сзоні-2020/2021 Яремчук забив 11 м'ячів за Гент та 4 рази асистував партнерам по команді.