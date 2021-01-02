Бельгийский Гент же может распрощаться с украинским легионером, но им не станет Роман Яремчук. Игра Игоря Пластуна не устраивает тренерский штаб, который может указать украинцу на дверь.

Приобретение защитника является приоритетным вариантом Гента в зимнее трансферное окно. Руководство клуба и тренерский штаб не довольны игрой в обороне украинца Игоря Пластуна и Мишеля Нгаду. Поэтому для выполнения поставленных целей команду нужно усиливать в защитном звене, сообщает Voetbalprimeur.

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Судьба украинца в Генте

Игра защитников значительно ухудшилась по сравнению с прошлым сезоном. То же самое касается и еще одного защитника Гента Дино Арсланагича. Поэтому не исключено, что бельгийцы укажут "на выход" целой плеяде защитников.

Что до трансфера Романа Яремчука, то здесь все зависит от решения самого украинца. Если нападающий сборной Украины решит в ближайшее время покинуть клуб, то скаутам Гента придется поломать голову, чтобы найти достойную замену забивному форварду из Украины.

Трансфер Яремчука

Отметим, что целый ряд клубов проявляют интерес к Яремчуку. Ими стали Рома, Галатасарай и Спортинг. Летом после конфликта с наставником Роман требовал своей продажи в другую команду. После смены тренера украинский игрок получает стабильное место в атаке команды. Поэтому решение форварда несколько смягчилось, но все равно нападающий предпочитает сменить команду.

Если Роман захочет остаться в Генте до лета 2021-го года, то клуб не станет спорить с футболистом и позволит это сделать. Такое решение украинца бы сэкономило клубу деньги в зимнее окно. У клуба не будет необходимости покупать нападающего.

В этом сезоне Яремчук в футболке бельгийцев наколотил 11 мячей в воротах соперников и еще 4 раза ассистировал партнерам по команде. Что до игры Пластуна, то экс-карпатовец провел 13 поединков во всех турнирах, в которых дважды огорчал вратарей соперников.

Добавим, что в Генте выступает еще один украинец Роман Безус, но о его будущем в клубе пока ничего неизвестно. Похоже, что его игра полностью удовлетворяет тренеров.

После 19 туров Гент занимает непривычное для себя 9 место. Клуб во главе с украинцами получил 25 очков.