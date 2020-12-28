Яремчук узнал срок дисквалификации за глупое удаление в Бельгии
Футболист сборной Украины Роман Яремчук узнал степень наказания за удаление в матче чемпионата Бельгии. Нападающий был удален 26 декабря в первом тайме мата Кортрейк – Гент (1:0).
Какое наказание получил Яремчук
Дисциплинарный комитет Бельгийской футбольной ассоциации вынес решение по Роману Яремчуку. Об этом сообщает Королевская бельгийская футбольная ассоциация.
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Форвард дисквалифицирован на один матч за прямую красную карточку в матче против Кортрейка
Также Яремчук получил один матч дисквалификации условно. Комитет оштрафовал украинца на 1 тысячу евро. Еще 500 евро футболист заплатит, если до 29 декабря 2021-го повторно получит красную карточку в чемпионате Бельгии.
За что удалили Яремчука
25-летний украинец покинул свою команду в меньшинстве на 22-й минуте игры. Футболист "купился" на провокацию соперника и двумя руками толкнул в спину находившегося без мяча Петара Голубовича.
Отметим, что это первое удаление нападающего в высшем дивизионе.
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