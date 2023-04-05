"Ничего хорошего украинскому футболу ждать не стоит": известный журналист о переизбрании Павелко

Роман Бебех отреагировал на переизбрание Андрея Павелко. Спортивный журналист уверен, что к добру это не приведет.

Президент УАФ Андрей Павелко был переизбран в Исполнительный комитет. Вместе с ним на еще один срок переизбрали главу УЕФА Александра Чеферина.

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Одни негативные эмоции

Украинский журналист подверг критике европейскую футбольную ассоциацию. К тому же Роман Бебех считает, что при таком раскладе событий украинскому футболу не светит светлое будущее. Журналист сравнил ощущение после переизбрания Павелко с теми, которые у него были после выборов президента Украины.

Бебех отметил, что УЕФА – это хаосная ассоциация, делающая все задним числом. Однако спортивный журналист уверяет, что борьба за правду продолжается, поэтому рано опускать руки.

Андрей Павел избран в исполком УЕФА. 4 года. Ничего хорошего в украинском футболе ждать не стоит. В последний раз я такое чувствовал, когда состоялись выборы президента Украины и на них выиграл Виктор Янукович. И тогда тоже было такое разочарование. Для меня это подрывает все каноны УЕФА. Что эта структура импотентна, которая не следит, не держит руку на пульсе, не отстреливает происходящее. Все люди в украинском футболе понимают, в каком хаосе все находится. Однако борьба продолжается, думаю, что эта история не завершена,

– считает Роман Бебех.

Отстранение Павелка