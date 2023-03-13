Впервые Андрея Павелко отстранили от должности президента УАФ решением суда 17 февраля 2023 года. Тогда прокуратура просила отстранение на два месяца, но суд принял решение об отстранении на один месяц – до 17 марта. Правда решение не вступило в силу, ведь Павелко подал апелляцию, поэтому продолжал исполнять обязанности президента УАФ.

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13 марта Печерский районный суд Киева принял решение о продлении срока отстранения Андрея Павелко от должности президента УАФ. Правда в этот раз в два месяца – до 13 мая, сообщает Football Hub.



Постановление суда об отстранении Павелка / фото Football Hub

Правда в УАФ на все это отреагировали словами о манипуляциях.

"Продолжение (отстранение, – 24 Канал ) de-jure и de-facto не состоялось. Решение суда, которым впервые было частично удовлетворено ходатайство прокуроров о временном отстранении Андрея Павелко, не вступило в законную силу. Потому что судья установил особый порядок его исполнения – решение вступит в силу только после обжалования в апелляционной инстанции. Вместе с тем прокурор вообще не мог инициировать продление отстранения, поскольку предыдущее решение не вступило в силу, а срок отстранения даже не начинался. То есть фактически нечего было продолжать", – говорится в заявлении УАФ.