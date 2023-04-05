Президент УАФ Андрій Павелко був переобраним до Виконавчого комітету. Разом з ним на ще один термін переобрали очільника УЄФА Александра Чеферіна.
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Одні негативні емоції
Український журналіст розкритикував європейську футбольну асоціацію. До того ж, Роман Бебех вважає, що за такого розкладу подій українському футболу не світить світле майбутнє. Журналіст порівняв відчуття після переобрання Павелка з тими, які у нього були після колишніх виборів президента України.
Бебех зазначив, що УЄФА – це хаосна асоціація, яка робить все заднім числом. Проте спортивний журналіст запевняє, що боротьба за правду ще триває, тому рано опускати руки.
Андрія Павелка обрано у виконком УЄФА. На 4 роки. Нічого гарного в українському футболі очікувати не варто. Востаннє я таке відчував, коли відбулися вибори президента України і на них виграв Віктор Янукович. І тоді теж було таке розчарування. Для мене це підриває всі канони УЄФА. Що це структура імпотентна, яка не стежить, не тримає руку на пульсі, не відстрілює, що відбувається. Всі люди в українському футболі розуміють, в якому хаосі все перебуває. Однак боротьба триває, думаю, що ця історія не завершена,
– вважає Роман Бебех.
Відсторонення Павелка
- Вперше Печерський районний суд міста Києва ухвалив відсторонити президента УАФ Андрія Павелка від посади на місяць – до 17 березня 2023 року.
- Тоді прокуратура просила відсторонення на два місяці, але суд прийняв рішення про відсторонення на один місяць – до 17 березня. Правда рішення не набрало чинності, оскільки Павелко подав апеляцію, тож і далі виконував обов'язки президента УАФ.
- Згодом 13 березня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про продовження строку відсторонення Андрія Павелка від посади президента УАФ. Правда цього разу на два місяці – до 13 травня. Проте той і надалі залишився.