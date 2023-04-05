Президент УАФ Андрій Павелко був переобраним до Виконавчого комітету. Разом з ним на ще один термін переобрали очільника УЄФА Александра Чеферіна.

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Одні негативні емоції

Український журналіст розкритикував європейську футбольну асоціацію. До того ж, Роман Бебех вважає, що за такого розкладу подій українському футболу не світить світле майбутнє. Журналіст порівняв відчуття після переобрання Павелка з тими, які у нього були після колишніх виборів президента України.

Бебех зазначив, що УЄФА – це хаосна асоціація, яка робить все заднім числом. Проте спортивний журналіст запевняє, що боротьба за правду ще триває, тому рано опускати руки.

Андрія Павелка обрано у виконком УЄФА. На 4 роки. Нічого гарного в українському футболі очікувати не варто. Востаннє я таке відчував, коли відбулися вибори президента України і на них виграв Віктор Янукович. І тоді теж було таке розчарування. Для мене це підриває всі канони УЄФА. Що це структура імпотентна, яка не стежить, не тримає руку на пульсі, не відстрілює, що відбувається. Всі люди в українському футболі розуміють, в якому хаосі все перебуває. Однак боротьба триває, думаю, що ця історія не завершена,

– вважає Роман Бебех.

Відсторонення Павелка