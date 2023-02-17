Печерский районный суд города Киева постановил отстранить президента УАФ Андрея Павелко от должности на месяц – до 17 марта 2023 года. Этот же суд вынес постановление о временном отстранении от занимаемой должности генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого. Но оба останутся на своих должностях и дальше будут работать.

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Все потому, что решение суда еще не вступило в законную силу. Ведь постановление следственного судьи может быть обжаловано в течение 5 дней со дня провозглашения непосредственно в суд апелляционной инстанции. Постановление вступает в законную силу по истечении срока на подачу апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы, законное решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после принятия решения апелляционной инстанции.

Стороны ответчика (Павелко и Записоцкого) имели право подать апелляцию на это решение, что они и сделали. Это подтвердили и в Украинской ассоциации футбола.

"Андрей Павелко продолжает исполнять обязанности президента УАФ до вступления соответствующего решения суда в законную силу. Именно такой порядок исполнения решения установил судья Печерского суда по итогам рассмотрения ходатайства прокурора. Таким образом, до окончания апелляционного рассмотрения такого дела Андрей Павелко уполномочен выполнять свои обязанности на должности президента УАФ. Обжалование же сегодняшнего постановление Печерского суда уже направлено в апелляционную судебную инстанцию", – говорится в заявлении УАФ.

Сколько будет продолжаться рассмотрение апелляции – неизвестно. Ее могут рассматривать и в течение месяца. Следовательно, пока будет продолжаться рассмотрение апелляции, может пройти то время, на которое Павелко отстранили от должности постановлением суда.