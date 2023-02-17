Решение об отстранении Павелко принял Печерский районный суд города Киева. Он был отстранен от должности президента Украинской ассоциации футбола до 17 марта 2023 года.

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Перед этим прокуратура требовала отстранения Андрея Павелко и генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого от должностей на два месяца. В Украинской ассоциации футбола тогда такие действия прокуроров назвали "очередным противоправным вмешательством правоохранительных органов в деятельность УАФ".

Что касается Юрия Записоцкого, то он тоже отстранен от должности в УАФ на месяц, как и Павелко.

Однако адвокаты Павелко подали апелляцию, поэтому постановление суда еще не вступило в силу. То же касается и Записоцкого, который продолжает выполнять свои должностные обязанности.

"Андрей Павелко продолжает исполнять обязанности президента УАФ до вступления соответствующего решения суда в законную силу. Именно такой порядок исполнения решения установил судья Печерского суда по итогам рассмотрения ходатайства прокурора. Таким образом, до окончания апелляционного рассмотрения такого дела Андрей Павелко уполномочен выполнять свои обязанности на посту президента УАФ. Обжалование же сегодняшнего постановления Печерского суда уже направлено в апелляционную судебную инстанцию. Также начата работа по подготовке исковых заявлений в Европейский суд по правам человека", – заявили в Украинской ассоциации футбола.

Накануне 16 февраля в помещении Украинской ассоциации футбола Служба безопасности Украины провела обыски.