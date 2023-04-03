В матче 19-го тура чемпионата Украины Ингулец на последних секундах сумел вырвать победу у Миная (2:1). Свои голы петровцы забили благодаря автоголу и пенальти после игры рукой.

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Болотников: Есть очень убедительные слухи, что это был слив

Во время эфира программы на Youtube-каналы КДК Сергей Болотников сообщил, что к нему поступила информация о "сливе" матча Минай - Ингулец. Якобы команды договорились о разделе очков в двух поединках чемпионата.

Мне пришел сигнал от футбольных, знающих людей, что есть очень убедительные слухи, что это был слив. Минай и Ингулец сыграли 3 в 3 – в первом круге закарпатцы выиграли в Петровом, а сейчас команды добазарились вернуть должок. И есть все доводы, чтобы в это поверить. Первый гол Ингульца – это автогол. А второй – это очень глупый пенальти, игра защитника рукой, когда это не требовалось,

– рассказал Болотников.

УАФ изучает подозрительный матч

Комитет этики и честной игры УАФ начал расследование возможного договорного матча Минай – Ингулец.

"Мы уже работаем над этим. Мы проверим всю информацию, и после этого будем понимать, все было хорошо в матче или нет."

Конечно, мы на предыдущей стадии, так что не можем делать никаких заявлений. Но, как и любую информацию, проанализируем ее внимательно", – сказал глава комитета Френческо Баранко.