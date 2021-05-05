Перед матчем Рома – Манчестер Юнайтед

Второй матч в этом противостоянии будет лишь формальностью. Манчестер Юнайтед в первой полуфинальной встрече уверенно разгромил Рому со счетом 6:2. Мало верится в то, что "волки" смогут забить в ворота "красных дьяволов" четыре мяча, не пропустив ни одного в свои.

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Перед матчем итальянский клуб уже узнал своего нового наставника, которым стал Жозе Моуринью. Правда, специалист начнет работать с командой только после завершения этого сезона.

Рома и МЮ 7 раз встречались на одном поле с предыдущей встречи. В пяти матчах победу праздновали "красные дьяволы", лишь однажды итальянский клуб сумел одержать победу. Еще один матч завершился ничьей.

Матч полуфинала Лиги Европы Рома – Манчестер Юнайтед состоится в четверг, 6 мая, в 22:00.

Прогноз от букмекеров Favbet

Лучшие шансы на победу отдают МЮ – 1,97. Эксперты не слишком верят в победу итальянской команды, которая в последнее время находится в кризисе. Однако родные стены арены могут дать дополнительные силы римскому клубу – 3,80. Манчестер Юнайтед может засушить игру и сыграть вничью – 4,15.

Со счетом 1:2 в, пользу "красных дьяволов" может завершится противостояние. Именно на такие цифры на табло стоит коэффициент 8,70. На хоть минимальную победу Ромы (1:0) – 17.

Второй тайм скорее всего будет более щедрым на голы – 1,92. А время первого результативного выстрела будет с 1-15 минуту.

Кто может записать свою фамилию на табло? Бруно Фернандес – 2,30, Маркус Рашфорд – 3, Эдин Джеко – 2,60 и Борха Майораль – 3,10.