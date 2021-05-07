Рома – Манчестер Юнайтед 3:2

Голи: Джеко, 57, Крістанте, 60, Теллес, 83 (авт.) – Кавані, 39, 68

Ромі треба було сподіватися на диво у матчі проти МЮ. Адже перший матч в Англії закінчився розгромною перемогою господарів 6:2. Тож в Римі "вовкам" треба було перемагати 4:0, 5:1 чи з різницею у п'ять голів.

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І рома в цьому матчі створила моменти, щоб забити стільки. От тільки голкіпер Давід де Хеа не мав наміру стільки пропускати. Вже на початку матчу він врятував після удару Манчіні. Хоча арбітр в цьому епізоді не помітив гри рукою захисника.

У відповідь за МЮ мало не забив Кавані. Він перекинув воротаря, а з ним і ворота – м'яч влучив у перекладину та покинув межі поля. Згодом після пасу Фернандеша Кавані потужно пробивати по воротах – але Міранте справився з ударом.

Загалом нападник МЮ за цей матч змарнує не одну чудову нагоду. Але саме Кавані відкрив рахунок у цьому матчі. Цього разу Міранте хоч і зачепив рукою м'яч, але не відбив його.

У протилежних воріт в цей час свою майстерність продовжить демонструвати де Хеа - відіб'є небезпечні удари Пеллегріні та Мхітаряна.

Та у другому таймі Ромі з різницею у три хвилини вдалося забити двічі та вийти вперед у рахунку. Спочатку Джеко головою пробив після пасу Педро. А згодом відзначився Крістанте, коли Фред помилився перед своїм штрафним майданчиком.

За мить після другого голу "вовків" у ворота МЮ міг влітати і третій м'яч. Та знову на заваді став де Хеа – в нього влучив м'яч після удару Джеко, а після цього він одразу зреагував на добивання Педро. Ще хвилина – і знову м'яч влучає в де Хеа після небезпечного удару – Мхітарян після цього епізоду лише розвів руками.

І тут спрацювало відоме футбольне правило "не забиваєш ти – забивають тобі". Після навісу від Фернандеша Кавані оформив дубль.

Та все ж Рома вирвала перемогу в цій зустрічі. Залевські пробив після навісу, і м'яч рикошетом від Теллеса пролетів поміж ніг де Хеа.

Рома хоч і перемогла, але цього виявилося недостатньо для виходу у фінал. У головному матчі турніру та трофей зіграє Манчестер Юнайтед. Протистоятиме йому Вільярреал. Фінал Ліги Європи відбудеться 26 травня в польському Гданську.

Відеоогляд матчу Рома – Манчестер Юнайтед