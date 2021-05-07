Манчестер Юнайтед в полуфинале прошел итальянскую Рому. Почти все было решено в первом матче, когда МЮ разгромил соперника 6:2. Поэтому Роме надо было побеждать в ответном матче дома 4:0, 5:1 или с разницей в пять голов, чтобы выходить в финал. "Волкам" не удалось. Хотя матч закончился победой Ромы со счетом 3:2.

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Зато до последней минуты не было известно, кто выйдет в финал в паре между английским Арсеналом и испанским Вильярреалом. "Желтая субмарина" победила дома 2:1. Поэтому "канонирам" достаточно было победить 1:0, чтобы пройти соперников. Но матч закончился вничью 0:0.