Как Ройс опередил Левандовского и стал лучшим бомбардиром Боруссии в ЛЧ: видео
Дортмундская Боруссия 6 апреля проиграла Манчестер Сити в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Марко Ройс забил единственный гол немецкого клуба во встрече.
Источник:твиттер Боруссии Дортмунд
Рекорд Ройса
Марко Ройс вышел в стартовом составе Боруссии Дортмунд и отыграл весь поединок. На 83-й минуте немецкий нападающий записал свою фамилию на табло "Этихад Стэдиум"
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Своим голом Ройс сравнял счет во встрече. Беллингем отдал передачу на Голанда, а тот сбросил спиной к воротам на Ройса. Марко убежал от Уокера и пробил по воротам. Голкипер МанСити Эдерсон кончиками пальцев задел мяч, но тот влетел во владения хозяев. Немцы не смогли удержать ничью и уступили со счетом 2:1.
После матча в активе футболиста Боруссии 18 голов в этом еврокубковом турнире. Ему удалось опередить форварда Баварии Роберта Левандовского, который ранее выступал за "шмелей". В активе поляка было 17 результативных выстрелов. Теперь у Боруссии новый лучший бомбардир в Лиге чемпионов.
Представляем вам главного бомбардира Лиги чемпионов Боруссии Дортмунд (18), Марко Ройса! Поздравляем, легенда!
– говорится в посте.
Третью строчку такого рейтинга занимает бывший игрок Боруссии, а теперь футболист Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг – 15 голов, а топ-4 лучших замыкает забивной форвард Эрлинг Голанд из Норвегии – 12 мячей.
Видео гола Ройса в ворота МанСити
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