Дортмундская Боруссия 6 апреля проиграла Манчестер Сити в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Марко Ройс забил единственный гол немецкого клуба во встрече.

Рекорд Ройса

Марко Ройс вышел в стартовом составе Боруссии Дортмунд и отыграл весь поединок. На 83-й минуте немецкий нападающий записал свою фамилию на табло "Этихад Стэдиум"

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Своим голом Ройс сравнял счет во встрече. Беллингем отдал передачу на Голанда, а тот сбросил спиной к воротам на Ройса. Марко убежал от Уокера и пробил по воротам. Голкипер МанСити Эдерсон кончиками пальцев задел мяч, но тот влетел во владения хозяев. Немцы не смогли удержать ничью и уступили со счетом 2:1.

После матча в активе футболиста Боруссии 18 голов в этом еврокубковом турнире. Ему удалось опередить форварда Баварии Роберта Левандовского, который ранее выступал за "шмелей". В активе поляка было 17 результативных выстрелов. Теперь у Боруссии новый лучший бомбардир в Лиге чемпионов.

Представляем вам главного бомбардира Лиги чемпионов Боруссии Дортмунд (18), Марко Ройса! Поздравляем, легенда!

– говорится в посте.

We present to you Borussia Dortmund's all-time leading Champions League scorer (18), Marco Reus! ️



Congratulations, legend! pic.twitter.com/ABOV6f9dsl — Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 6, 2021

Третью строчку такого рейтинга занимает бывший игрок Боруссии, а теперь футболист Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг – 15 голов, а топ-4 лучших замыкает забивной форвард Эрлинг Голанд из Норвегии – 12 мячей.

В последний раз Ройс забивал в Лиге чемпионов еще 3 октября 2018 года в ворота французского Монако. Немецкий футболист уже ранее отмечался в воротах английского гранда. Случалось это в октябре 2012 года.

Видео гола Ройса в ворота МанСити