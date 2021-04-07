Дортмундська Боруссія 6 квітня програла Манчестер Сіті у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів. Марко Ройс забив єдиний гол німецького клубу у зустрічі.

Рекорд Ройса

Марко Ройс вийшов у стартовому складі Боруссії Дортмунд та відіграв весь поєдинок. На 83-й хвилині німецький нападник записав своє прізвище на табло "Етіхад Стедіум"

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Своїм голом Ройс зрівняв рахунок у зустрічі. Беллінгем віддав передачу на Голанда, а той скинув спиною до воріт на Ройса. Марко втік від Вокера та пробив у воротах. Голкіпер МанСіті Едерсон кінчиками пальців зачепив м'яч, але той влетів у володіння господарів. Німці не змогли втримати нічию та поступились з рахунком 2:1.

Після матчу у доробку футболіста Боруссії 18 голів у цьому єврокубковому турнірі. Йому вдалось випередити форварда Баварії Роберта Левандовського, який раніше виступав за "джмелів". В активі поляка було 17 результативних пострілів. Тепер у Боруссії новий найкращий бомбардир у Лізі чемпіонів.

Представляємо вам головного бомбардира Ліги чемпіонів Боруссії Дортмунд (18), Марко Ройса! Вітаємо, легендо!,

– йдеться у пості.

We present to you Borussia Dortmund's all-time leading Champions League scorer (18), Marco Reus! ️



Congratulations, legend! pic.twitter.com/ABOV6f9dsl — Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 6, 2021

Третю сходинку такого рейтингу посідає колишній гравець Боруссії, а тепер футболіст Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг – 15 голів, а топ-4 найкращих замикає забивний форвард Ерлінг Голанд з Норвегії – 12 м'ячів.

Востаннє Ройс забивав у Лізі чемпіонів ще 3 жовтня 2018 року у ворота французького Монако. Німецький футболіст вже раніше відзначався у воротах англійського гранда. Ставалось це у жовтні 2012 році.

Відео голу Ройса у ворота МанСіті