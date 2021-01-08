Лондонский Вест Хэм продолжает очищать состав, а следовательно и зарплатную ведомость. Ряды "молотобойцев" покинул Роберт Снодграсс.

В пятницу, 8 января, Вест Хэм и Вест Бромвич объявили о трансфере Роберта Снодграсса. Вест Бромвич в своем сообщении не стал раскрывать стоимость трансфера.

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Сообщается, что Снодграсс подписал контракт с бирмингемцами до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2020/2021 Снодграсс отыграл 6 матчей за "молотобойцев". В его активе два гола в Кубке английской лиги.

Вест Хэм устроил распродажу футболистов

Кроме Снодграсса, который является конкурентом Андрея Ярмоленко, Вест Хэм 8 января официально покинул самый дорогой игрок в истории клуба Себастьян Аллер.

Ивуариец продолжит карьеру в Нидерландах, где будет выступать за Аякс.

Существует вероятность, что Вест Хэм покинет и украинец Андрей Ярмоленко. В частности, британские СМИ сообщали, что "молотобойцы" хотят продать украинца.

У Ярмоленко якобы одна из самых больших зарплат в Вест Хэме – около 7 миллионов евро.