В Европе набирает обороты зимнее трансферное окно и уже состоялись первые звездные переходы футболистов. Амстердамский Аякс приобрел самого дорогого футболиста в истории лондонского Вест Хэма.

Ивуарийский нападающий Вест Хэма Себастьян Аллер стал игроком голландского Аякса. Об этом сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

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Детали трансфера

Вест Хэм получит от Аякса 22,5 миллиона евро за форварда. Аллер подписал с Аяксом контракт сроком до июня 2025 года.

26-летний форвард будет выступать под 22-м номером.

Важно. Летом 2019 года Вест Хэм заплатил за Аллера франкфуртскому Айнтрахту 50 миллионов евро. Этот трансфер стал рекордом "молотобойцев".

Аллер не заиграл в Вест Хэме

По сравнению с карьерой в Айнтрахте Аллеру не удалось стать основным игроком в Вест Хэме. Он провел за лондонцев 53 матча, в которых забил 14 голов.

Существенно дела Аллера в Вест Хэме ухудшились, когда команду возглавил Дэвид Мойес.