В пятницу, 1 января, Эвертон на своем поле принимал Вест Хэм в рамках 17-го тура АПЛ. Команда Андрея Ярмоленко вырвала важную победу.

Эвертон – Вест Хэм 0:1

Гол: Соучек, 86

Украинец Андрей Ярмоленко попал в заявку на матч, но с первых минут остался на скамейке запасных. Однако первый опасный момент был в исполнении гостей. Крессвелл получил передачу на границе штрафной площадки и прицельно пробил в дальний угол ворот – мяч разминулся рядом со стойкой, пишет 24 канал.

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Минимальная победа

Опять остро было у ворот Эвертона, но после выполнения штрафного свое мастерство продемонстрировал голкипер хозяев.

Ответ от хозяев. Бернард получил пас и пробил в одно касание с дальней дистанции. Мяч двигался в направлении угла ворот, но голкипер четко видел момент удара и выполнил сейв.

Команды так и не смогли размочить счет в первые 45 минут.

Крессвелл попытался переиграть вратаря прицельным ударом со штрафного, который был назначен в опасной близости от штрафной. Но Пикфорд выдал великолепный сейв и не позволил мячу влететь под перекладину ворот.

На 73-й минуте на поле наконец вышел украинец Ярмоленко. После этой замены Вест Хэм забил.

На 86-й минуте активный Крессвелл мощно пробил с дальней дистанции. Мяч не летел в сетку ворот, но попал в ноги Соучека, который с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот – 0:1.

Последний момент во встрече был в исполнении гостей. Лансини быстро сориентировался и подхватил мяч, который отскочил, но направил его высоко над перекладиной.

Финальный свисток судьи зафиксировал окончательный счет поединка – 0:1 в пользу Вест Хэма.

После победы Вест Хэм хоть и находится на 10 месте, но в их активе 26 очков. Такое же количество пунктов и у Челси, которое занимает 5 еврокубковую позицию.

Эвертон – 4-й, в их активе 29 набранных пунктов. Лестер имеет идентичное количество баллов, но у него лучшая разница голов, поэтому занимает 3 место.

Эвертон – Вест Хэм видеообзор