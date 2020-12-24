Вест Хэм хочет продать Ярмоленко, чтобы собрать деньги на чемпиона мира
Английский Вест Хэм готов продать украинского полузащитника Андрея Ярмоленко ради подписания нападающего Челси Оливье Жиру.
По информации Mirror, "молотобойцы" недовольны игрой группы атаки, в частности – Себастьяна Алли и Микейла Антонио.
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30-летний Антонио до травмы забивал трижды в шести матчах в начале сезона, расписавшись в играх против Арсенала, Лестера и Манчестер Сити.
Наставник Челси Фрэнк Лэмпард не собирался продавать своего лидера, но 34-летний футболист дал понять, что может уйти в январе, потому что не попадает в основу. Transfermarkt оценил француза в 5 млн евро.
В комментариях английские болельщики называют такую цель Вест Хэма странной: продать футболистов, которые были куплены за 17,5 и 45 млн, чтобы приобрети "лучшего" игрока за 5 млн.
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