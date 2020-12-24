Английский Вест Хэм готов продать украинского полузащитника Андрея Ярмоленко ради подписания нападающего Челси Оливье Жиру.

По информации Mirror, "молотобойцы" недовольны игрой группы атаки, в частности – Себастьяна Алли и Микейла Антонио.

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30-летний Антонио до травмы забивал трижды в шести матчах в начале сезона, расписавшись в играх против Арсенала, Лестера и Манчестер Сити.

Наставник Челси Фрэнк Лэмпард не собирался продавать своего лидера, но 34-летний футболист дал понять, что может уйти в январе, потому что не попадает в основу. Transfermarkt оценил француза в 5 млн евро.

В комментариях английские болельщики называют такую цель Вест Хэма странной: продать футболистов, которые были куплены за 17,5 и 45 млн, чтобы приобрети "лучшего" игрока за 5 млн.

Статистика. В текущем сезоне Ярмоленко сыграл всего 10 матчей в составе Вест Хэм, в которых забил 2 гола и оформил 3 асиста.