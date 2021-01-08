Ще один на вихід: Вест Хем позбувся чергового футболіста, який конкурує з Ярмоленком
Лондонський Вест Хем продовжує очищувати склад, а відтак і зарплатну відомість. Лави "молотобійців" покинув Роберт Снодграсс.
У п'ятницю, 8 січня, Вест Хем і Вест Бромвіч оголосили про трансфер Роберта Снодграсса. Вест Бромвіч у своєму повідомленні не став розкривати вартість трансферу.
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Повідомляється, що Снодграсс підписав контракт з бірмінгемцями до 30 червня 2022 року.
У сезоні-2020/2021 Снодграсс відіграв 6 матчів за "молотобійців". У його активі два голи у Кубку англійської ліги
Вест Хем влаштував розпродаж футболістів
Окрім Снодграсса, який є конкурентом Андрія Ярмоленка, Вест Хем 8 січня офіційно покинув найдорожчий гравець в історії клубу Себастьян Аллер.
Івуарієць продовжить кар'єру в Нідерландах, де виступатиме за Аякс.
Існує ймовірність, що Вест Хем покине й українець Андрій Ярмоленко. Зокрема, британські ЗМІ повідомляли, що "молотобійці" хочуть продати українця.
У Ярмоленка начебто одна з найбільших зарплат у Вест Хемі – близько 7 мільйонів євро.
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