На ринге от меня будет больше помощи стране, – Усик о выезде из Украины
Источник:Blockasset
Украинский боксер Александр Усик начал подготовку к реваншу против Энтони Джошуа. Боксер уехал со своей семьей за границу.
Усик: Враг наступает, но наши бойцы держатся
Александр еще раз прокомментировал полномасштабное вторжение России на территорию Украины. Он рассказал, что пытается ограничить себя неприятными новостями о войне
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Продолжаются боевые деяния. Враг наступает, но наши бойцы держатся. Я хочу сказать, что я немного отключился от этого. Многие мои друзья и коллеги попросили меня не читать новости. То, что мне нужно, я узнаю от своих друзей, оставшихся там,
– сказал Усик.
По словам боксера, его родные и знакомые убедили его уехать из Украины и начать подготовку к реваншу. Ведь, по их мнению, так он принесет гораздо больше пользы своей родной стране.
"Я вернулся к тренировкам. Потому что большое количество моих близких, друзей, моя команда и некоторые люди, оставшиеся в Украине (некоторые люди у власти, общественные деятели), сообщили, что я лучше помогу своей стране, если начну подготовку к матчу- реванша, чем буду в терробороне или просто в Киеве.
Мы подумали вместе с командой и приняли решение, что такими действиями мы больше поможем стране и тем людям, нуждающимся в помощи", – отметил Александр.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- После полномасштабного наступления России Усик вернулся в Украину. До этого он находился в Великобритании. Боксер согласовывал вопросы по реваншу.
- В первые дни полномасштабной войны боксер вступил в территориальную оборону Киевщины. Впоследствии Александр принял решение уехать из Украины, чтобы подготовиться к реваншу против Джошуа.
- 7 апреля боксер сообщил, что начал подготовку против боя с британцем.
- Реванш Усик-Джошуа может состояться уже 23 июля 2022 года. Местом поединка может быть Саудовская Аравия или Великобритания.
- В первом противостоянии в сентябре 2021 Усик сенсационно победил Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.
- Еще до оглашения результатов Джошуа заговорил о реванше.
- Британец активировал опцию в контракте на бой-ответ.