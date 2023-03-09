Европейские коллективы отыграли первую часть дуэлей 1/8 финала ЛЕ. Арсеналу Александра Зиченко не удалось одолеть лиссабонский Спортинг, немецкий и бельгийский Унионы устроили голевую феерию, леверкузенский Байер одолел подопечных российского тренера, а итальянская Рома горячо победила Реал Сосьедад. 24 канал.

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Унион Берлин – Рояль Унион Сент-Жилузал 3:3

Голы: Юранович, 42, Кнохе, 69, Михель, 89 – Бонифейс, 28, Вертессен, 58, Бонифейс, 72

Немецкий Унион по ходу матча трижды настигал своего бельгийского "брата близнеца". Коллективам удалось порадовать футбольных фанатов лавиной голов и заинтриговать перед ответным матчем.

Видеообзор матча:

Спортинг – Арсенал 2:2

Голы: Инасиу, 34, Паулинью, 55 – Салиба, 22, Морита, 62 (авт.)

Маститому лондонскому коллективу не удалось переиграть лиссабонских "львов". Португальскому коллективу придется хорошо поработать в ответном матче, чтобы одолеть лидера Английской Премьер-лиги. Кстати говоря, Александр Зинченко стал причиной массовой толкотни между командами.

Видеообзор матча:

Рома – Реал Сосьедад 2:0

Голы: Эль-Шаарави, 13, Кумбулла, 87

Римский коллектив уверенно преодолел своего сложного соперника из Испании. "Волкам" удалось в очередной раз подняли самооценку своему коучу Жозе Мауринью. Команда "особого" уже одной ногой в четвертьфинале Лиги Европы.

Видеообзор матча:

Байер Леверкузен – Ференцварош 2:0

Голы: Демирбай, 10, Тапсоба, 86

"Фармацевты" без лишних проблем смогли одолеть коллектив, возглавляемый россиянином Станиславом Черчесовым. Баеру осталось просто уверенно отыграть ответный матч с венгерским коллективом.

Видеообзор матча: