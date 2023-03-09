В Лиге конференций проходят первые матчи 1/8 финала, пишет 24 канал. Украинская команда уже покинула этот турнир, на прошлой стадии плей-офф Днепр-1 уступил путевку АЕКу из Ларнаки.

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Самым киприотами выпал в соперники грозный Вест Хэм. В первом матче лондонцы одержали комфортную победу на выезде. Дублем отличился Майкл Антонио, отличившийся перед игрой забавным участием во флешмобе.

Также выездного успеха добилась и Ницца. Французы в Кишиневе минимально обыграли Шериф. А вот еще один из фаворитов турнира Вильярреал не смог одолеть на выезде Андерлехт. А во вторник облажался Лацио, дома уступивший АЗ.

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Все результаты 1/8 финала Лиги конференций 2022-2023:

Лацио (Италия) – АЗ (Нидерланды) 1:2

АЕК (Кипр) – Вест Хэм (Англия) 0:2

Андерлехт (Бельгия) – Вильярреал (Испания) 1:1

Шериф (Молдова) – Ницца (Франция) 0:1